إسلام أباد: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار بمنجم فحم إلى 18 شخصا

أعلن مسؤول ، ارتفاع عدد ضحايا انفجار داخل منجم فحم جنوب غربي باكستان اليوم الخميس، إلى 18 قتيلا واحتجاز 24 آخرين تحت الأرض في ظروف يعتقد المسؤولون أنها تهدد حياتهم، فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن للوصول إليهم.

ووقع الانفجار في ضواحي كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، حسبما أفاد مفتش المناجم الحكومي عبد الغني بالوش.

وقال بالوش إنه تم في البداية انتشال جثث 7 من العمال بعد ساعات من الانفجار المميت، الذي يبدو أنه نجم عن تراكم غاز الميثان.

وقال مسؤولون إن رجال الطوارئ عثروا لاحقا على 11 جثة أخرى.

وأضاف بالوش، إن عمال الإنقاذ تدعمهم فرق إدارة الكوارث الإقليمية وغيرها من فرق الاستجابة للطوارئ تواصل جهودها للوصول إلى العمال المحاصرين، ولكنه أشار إلى أن المسؤولين يعتقدون أنه من المرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

ولم يذكر بالوش على الفور مدى العمق الذي كان العمال يعملون فيه تحت الأرض، مضيفا إن عملية الإنقاذ ستستمر حتى يتم تحديد مصير جميع العمال المحاصرين.

وقال بالوش: "تقل فرص العثور على أحياء بعد انفجارات غاز الميثان لأن مستويات الأكسجين تنخفض إلى الصفر، كما أن رجال الإنقاذ يتقدمون بحذر داخل المنجم."

وقال بالوش إن السلطات قامت بتسليم الجثامين لعائلاتها لدفنها، بينما كان أقارب من لا يزالون محاصرين ينتظرون بفارغ الصبر أي أخبار عن ذويهم.

وقال شعيب نوشيرواني، وزير المناجم والمعادن في بلوشستان، إن فرق الإنقاذ تعمل في ظروف صعبة للغاية. وتعهد بأن حكومة الإقليم ستبذل قصارى جهدها في الاستجابة المستمرة.

وأوضح أن السلطات ستجري تحقيقا شاملا في سبب الانفجار، وستستعرض تدابير سلامة التعدين للمساعدة في منع وقوع حوادث مماثلة.

وقال اتحاد عمال مناجم الفحم إنه يشتبه في أن الإهمال هو الذي أدى إلى الانفجار ودعا إلى محاسبة المسؤولين.

وفي بيان، حث اتحاد عمال المناجم المركزي الباكستاني الحكومة على تطبيق لوائح السلامة بصرامة واتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تنتهك قوانين سلامة المناجم.

ويشار إلى أن عمال المناجم والجماعات العمالية يتهمون منذ فترة طويلة مالكي المناجم بالفشل في تطبيق لوائح السلامة أو توفير معدات حماية كافية.

ورغم المخاطر والأجور المنخفضة، يعتمد آلاف العمال على صناعة الفحم لكسب عيشهم في بلوشستان، أكبر مقاطعات باكستان ولكنها الأقل تطورا، حيث لا تزال البطالة والفقر منتشرين على نطاق واسع.