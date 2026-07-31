كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن معاناتها من حالة من "الاحتراق" النفسي نتيجة كثرة التصوير والضغوط المرتبطة بظروف العمل، موضحة أن هذه الحالة أثرت على قدرتها على ممارسة مهامها اليومية بشكل طبيعي.

وقالت "اللوزي" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي، على قناة “ON E”، أمس الخميس، إن ذلك يعود إلى ظروف عدد ساعات التصوير التي وصفتها بـ "غير الآدمية التي يعملون فيها، وتزداد سوءًا كل سنة"،

وأضافت: "متأكدة لو كنت بصور 8 أو 10 ساعات في اليوم أو حتى 12 ساعة، مكنش هيحصل كده"، لافتة إلى أنها ومن شدة الضغط، خرجت من هذا الموسم ولم تكن تريد استكمال العمل من الأساس، وبعدها شعرت بأنه لا يوجد شيء في الدنيا يستحق أن تشعر بهذا القدر من السوء.

وتابعت أنها قررت الذهاب إلى طبيبة نفسية، أعطتها مواد تقرأها وتساعدها على فهم سبب عدم وضع حدودًا في بعض الأمور، ولماذا لا تستطيع أن تقول: لا، لن أتمكن من فعل ذلك

واستكملت أن نزعتها إلى إرضاء الجميع اكتسبتها من والدتها، رحمها الله، التي كانت دائمًا تحرص على إسعاد الجميع رغم معاناتها من الداخل، مشيرة إلى أنها بدأت تتعلم كيفية وضع حدود للآخرين والاعتذار عن القيام ببعض الأمور عندما لا تستطيع ذلك، مضيفة أن حل أصل هذه المشكلة كان أمرًا مهمًا بالنسبة لها.

وأردفت أنها تشعر بتحسن عندما تلتزم بنصائح الطبيبة لكنها لا تستطيع الالتزام بذلك خلال فترات التصوير، ما يجعلها تعود مرة أخرى إلى الحالة نفسها.