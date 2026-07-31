 مصدر بحماس لـ الشرق: الاتفاق يتضمن انسحاب إسرائيل التدريجي وحصر السلاح بيد اللجنة الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر بحماس لـ الشرق: الاتفاق يتضمن انسحاب إسرائيل التدريجي وحصر السلاح بيد اللجنة الوطنية


نشر في: الجمعة 31 يوليه 2026 - 2:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2026 - 2:47 ص

أكد مصدر في حركة حماس، التوصل لاتفاق بين الحركة والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وقال في تصريحات لـ "الشرق للأخبار" إن الاتفاق يتضمن "انسحاب إسرائيل التدريجي وإدخال المساعدات ومعالجة ملف الموظفين العموميين".
وأضاف أن الاتفاق يتضمن "حصر السلاح بيد اللجنة الوطنية لإدارة غزة وبإشراف وتنسيق من مجلس السلام".
ولفت مسئولون أميركيون، إلى أن البدء في تنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس في غزة سيكون "خلال أسابيع"، بحسب ما أفادت "الشرق للأخبار".
وأكد مسئول في مجلس السلام أن "حماس وافقت والفصائل الفلسطينية وافقت للمرة الأولى على إطار كامل بشأن غزة".
وأضاف أن المجلس سيشرف على عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتم على مراحل وفقا لجدول زمني سيحدد لاحقا.
وشدد أن تنفيذ الخطة يتضمن وقف جميع الأنشطة العسكرية في غزة، موضحا أن الأسلحة الأولى التي سيتم نقلها ستكون تابعة للشرطة يليها استبعاد الأسلحة الثقيلة.

وأوضح أن عملية نزع السلاح في قطاع غزة ستتطلب بعض الوقت من أجل تنفيذها، مؤكدا الإطار يتضمن نزع سلاح الفصائل وصولا إلى نقل السلطة المدنية والمسؤولية الأمنية في غزة.


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