ترامب: التوصل إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مجلس السلام توصل إلى "اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة بشكل كامل" في خطوة هائلة نحو تحقيق سلام وأمن دائمين.

وأضاف عبر حسابه على "تروث سوشيال" أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو حكم غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة تعمل بتعاون وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه "تنعم إسرائيل بالأمن الذي تستحقه، إذ لن تُستخدم غزة بعد الآن كقاعدة لشنَ هجمات إرهابية"، على حد زعمه.

واعتبر أن ذلك يمثل "إنجازا هاما في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين"، مشيرا إلى تنفيذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية.

وتابع: "مع اكتمال نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسئولية ضمان أمن غزة لسكانها وجيرانها".

وأضاف: "قبل عام، كانت هناك حربٌ ضروسٌ وأزمة إنسانية ورهائن محتجزون في أسر وحشي.. لقد حققنا تقدما تاريخيا، ولا يزال أمامنا الكثير لنفعله".

ووجه الشكر للوسطاء على جهودهم الهامة، ولا سيما فريق العمل الأمريكي المتميز، الذي جعل عمله الدؤوب هذا الإنجاز التاريخي ممكنا

واختتم: "لن يُسمح للتهديد الذي ظهر من غزة في 7 أكتوبر بإعادة البناء، وبموجب هذا الاتفاق، ستكون غزة أخيرًا تحت سيطرة حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها، تهانينا للجميع على هذا التطور المذهل، الذي قال الجميع إنه لا يمكن تحقيقه أبدًا".