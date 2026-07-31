قياسات بدنية للاعبي الأهلي الدوليين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية

تواجد لاعبو الأهلي الدوليون في مقر النادي الرئيسي، مساء أمس، الخميس، من أجل الخضوع لقياسات بدنية، قبل المشاركة في تدريبات الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قد مدد فترة الراحة للاعبين الدوليين حتى 30 يوليو الجاري، بعدها ينضمون للتدريبات استعدادًا للسفر لمعسكر الفريق الخارجي، وذلك بعدما كان من المُقرر أن ينضمون للتدريبات مساء الإثنين الماضي.

ومن المُقرر، أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق، عقب المباراة الودية أمام لافيينا، على أن يشاركون في المباراة الودية التالية، المُقرر إقامتها أمام بترول أسيوط، يوم 5 أغسطس المقبل، قبل السفر إلى إسبانيا، لخوض فترة الإعداد الخارجي.

على صعيد آخر، وصل منصف بقرار، الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية، ليكون رابع صفقات الأحمر الرسمية، في الموسم الجديد، بعد المغربي، سفيان بن جديدة، والثنائي المحلي، أقطاي عبد الله، وعلي محمود.

ونقل مصدر مقرب من منصف بقرار، تصريحات اللاعب لموقع مغرب فووت حول أسباب موافقته على عرض الأهلي، إذ قال: "إنه نادٍ كبير، وأنا أتشرف بالانتقال إليه، فهذا الفريق ينافس على الألقاب في كل موسم، وهذا ما سأسعى إليه معهم".

وأضاف: "لقد تحدّث معي الحسين عموتة، وأكد أنه يعوّل عليّ كثيرًا، وأقنعني بمشروعه، وطريقة اللعب التي سينتهجها على مستوى الخط الأمامي، ما حمّسني أكثر لاختيار الأهلي وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع في النادي".

وعن إمكانية العودة مجددا إلى أوروبا، قال منصف بقرار: "الأهلي فريق كبير، وشرف لي حمل ألوانه، كما أنه فريق يحظى بسمعة عالمية، والوقت سابق لأوانه للحديث عن العودة إلى أوروبا".

وأتم منصف بقرار تصريحاته قائلًا: "أستهدف دائمًا الحصول على دعوة من المنتخب، حتى بعد استبعادي من المونديال مؤخرًا، وسأسعى إلى التألق في تجربتي مع الأهلي، من أجل لفت أنظار مدرب المنتخب في المستقبل القريب".