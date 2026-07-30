الخارجية الإيرانية: نرفض تكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط

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أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن رفضها ما وصفته بـتكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري".

وقالت الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة": "سياستنا مبدئية في احترام سيادة مصر ونرفض بشكل قاطع أي تورط لنا في هجمات دمياط".

ومنذ قليل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مصر تعد صديقا وشريكا مهما لبلاده في المنطقة، وأن أمنُها يشكل أهميةً قصوى بالنسبة لهم.

وأضاف عراقجي، عبر حسابه بموقع "إكس"، مساء الخميس: "يجب علينا جميعًا أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات (العَلَم الزائف) التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي".

وتابع: "إن التهديد واضح، ومشترك، ويخشَى تضامن المسلمين".