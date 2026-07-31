تقارير: السيتي يتفاوض لاستعادة رولي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تقدم نادي مانشستر سيتي بعرض رسمي إلى أولمبيك مارسيليا من أجل التعاقد مع الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة فوت ميركاتو أن مانشستر سيتي بدأ مفاوضاته الرسمية مع مارسيليا، بعدما أبدى اهتمامه بضم رولي، الذي لا يمانع العودة إلى مدينة مانشستر، حيث سبق أن كان ضمن صفوف السيتي عام 2016، دون أن يشارك في أي مباراة رسمية.

وأشار التقرير إلى أن الحارس الأرجنتيني مرشح للانضمام إلى بطل إنجلترا ليكون بديلًا للإيطالي جيانلويجي دوناروما، في ظل اقتراب جيمس ترافورد من الانتقال إلى ليدز يونايتد، بينما يبدي سبورتنج لشبونة أيضًا اهتمامًا بالحارس.

وأوضح التقرير أن مارسيليا لا يمانع رحيل رولي، لكنه يسعى للتحكم في توقيت الصفقة، إذ يعمل في الوقت نفسه على إنهاء انتقال الحارس جيفري دي لانج إلى نادي تفينتي الهولندي، ولا يرغب في خسارة حارسيه الأساسيين قبل التعاقد مع بديل مناسب.

وانضم رولي إلى مارسيليا في صيف 2024 بطلب من المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، وشارك منذ ذلك الحين في 73 مباراة بقميص الفريق الفرنسي.