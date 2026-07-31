مصدر مصري مطلع: حماس والفصائل الفلسطينية تبلغ الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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اجتماع في القاهرة قريبا يضم الوسطاء للتأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق

قال مصدر مصري مطلع لـ الشروق إن حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المصدر أنه سيتم عقد اجتماع في القاهرة قريبا يضم جميع الوسطاء للتأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق

وأوضح المصدر أن الاتفاق يتضمن دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوات الدولية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وذكر أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة واهلها وإجاز إعادة إعمار القطاع.

وأوضح المصدر أن الاتفاق ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها.

وأشار إلى ان الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.