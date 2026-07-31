قال مصدر مصري مطلع، إن حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في تصريحات لـ"إكسترا نيوز" أن من المقرر عقد اجتماعًا في القاهرة قريبًا يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا للتأكيد على التزام كل الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار إلى إلى أن حماس والفصائل الفلسطينية "تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة وأهلها وإنجاز إعادة إعمار القطاع".

وأكد أن الاتفاق ينص على دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوات الدولية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحا أن اللجنة الوطنية ستتولى إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها بصورة تدريجية ومتسلسلة،

ونوه أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.