مدحت صالح يشعل حنين جمهور الإسكندرية على مسرح سيد درويش

- "سويت ساوند" يقدم روائع الموسيقى العالمية في مهرجان الأوبرا الصيفي

استقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" مساء أمس الخميس، النجم مدحت صالح، الذي أحيا أمسية غنائية مميزة ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء 2026، بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبي الطرب الأصيل.

وتواصل دار الأوبرا المصرية فعاليات المهرجان، المقام خلال شهري يوليو وأغسطس، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور رضا الوكيل، وتحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث شهدت الفعاليات حفلتين متزامنتين في القاهرة والإسكندرية.

وقدم مدحت صالح أمسية غنائية امتزجت فيها الرومانسية والحنين، وشدا بمجموعة من أشهر أعماله، منها: «زي ما هي»، و«أوصفوا»، و«وعدي»، و«حبيبي يا عاشق»، و«كوكب تاني»، و«المليونيرات»، و«ابن مصر»، إلى جانب مختارات من روائع كبار نجوم الطرب، أعاد عمرو سليم تقديمها برؤية موسيقية حافظت على أصالتها وأضافت إليها طابعًا فنيًا مميزًا.

وفي القاهرة، وعلى المسرح المكشوف، قدم فريق «سويت ساوند» بقيادة الدكتور منير نصر الدين، وبمشاركة جودي، وتانيا، وعلاء فراج، أمسية موسيقية ضمت مجموعة من أشهر المؤلفات الغنائية والموسيقية العالمية، التي تنوعت بين الرومانسية والإيقاعات السريعة، وشملت أعمالًا منها: «هاللو»، و«طيران»، و«أحبك»، و«كل ما أملك»، و«مأساة»، و«أحب الحب»، وميدلي لفريق «بوني إم»، و«سأنجو»، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويأتي المهرجان ضمن برنامج صيف الأوبرا 2026، الذي يضم باقة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية، في إطار رسالة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى نشر الفنون الراقية وتعزيز التواصل الإنساني وترسيخ قيم الجمال والإبداع.