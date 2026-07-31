السعودية تدين وتستنكر العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن

أكدت السعودية مساء الخميس على أن استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن يخالف القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان "عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن، بما فيها استهداف إحدى مقار الشركات شمال الكويت، وأسفر عن وفاة أحد العاملين".

وجددت المملكة" تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار".

وقال البيان إن " المملكة تتقدم بخالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي المتوفى ولدولة الكويت حكومةً وشعبًا"، مشددة" على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية."