نقيب الأشراف خلال افتتاح مسجد سيدنا الحسين: مصر ستظل عامرة بـ«بيوت الله»

شهد السيد الشريف، نقيب الأشراف، مساء الخميس، احتفالية وزارة الأوقاف بإعادة افتتاح مسجد سيدنا الحسين بن علي، رضي الله عنه، عقب تغيير فرشه بالكامل، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

ووجّه السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوجيهاته برعاية المساجد بصفة عامة، ومساجد وأضرحة آل بيت الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بصفة خاصة.

وأعرب نقيب الأشراف عن عميق شكره للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لاهتمامه بإعمار بيوت الله عز وجل، مشددًا على أن وزارة الأوقاف تشهد في عهده طفرة كبيرة في إعمار بيوت الله، سواء من حيث التوسع في إنشائها، أو من حيث الأنشطة الدعوية والعلمية التي تُقام بها.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن تظل مصر عامرة ببيوت الله، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يجنبها ويلات الحروب، وأن يوفق قادتها لما فيه الخير والرشاد، وأن يعم الأمن والسلام العالم أجمع.

وحضر فعاليات الافتتاح عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ جابر بغدادي، عضو اللجنة العلمية لنقابة السادة الأشراف، والدكتور سيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ولفيف من قيادات الوزارة.