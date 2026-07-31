الفريق كامل الوزير: أطقم القاطرات أنقذت ميناء دمياط ببطولة استثنائية ونقلت السفينتين بعيدًا عن منطقة الخطر

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن العمل داخل ميناء دمياط يسير بصورة طبيعية وعلى مدار 24 ساعة، مشيدًا بالدور البطولي الذي قامت به أطقم القاطرات خلال التعامل مع الحادث، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا في الشجاعة والإخلاص أثناء تنفيذ مهامهم.

وقال الوزير، خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من ميناء دمياط، إن عملية التعامل مع السفينتين شاركت فيها ثمانية قاطرات، موضحًا أن أربع قاطرات تولت سحب السفينة الأولى، التي لم تكن بها حرائق وكانت تستخدم كمركب تخزين محملة بالغاز المسال، حيث جرى قطرها لمسافة تجاوزت 10 كيلومترات بعيدًا عن منطقة الميناء.

وأضاف أن أربع قاطرات أخرى تولت التعامل مع السفينة الثانية، التي كانت مشتعلة، وجرى قطرها لمسافة تراوحت بين 3.5 و4 كيلومترات لإبعادها عن محطة الغاز والأرصفة والمنشآت الحيوية داخل الميناء.

وأشار الوزير إلى أن أطقم القطرات كانت تدرك تمامًا أن السفينة المشتعلة قد تنفجر في أي لحظة أثناء عملية القطر، إلا أنهم واصلوا تنفيذ المهمة رغم المخاطر الكبيرة، حفاظًا على سلامة الميناء والعاملين والمنشآت.

وأكد كامل الوزير أن ما قام به العاملون يعكس روحًا وطنية عالية، موضحًا أنهم وضعوا مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات شخصية، رغم إدراكهم لحجم الخطر الذي كانوا يواجهونه.

وشدد وزير النقل على أن نجاح عملية إبعاد السفينتين عن منطقة الميناء أسهم في تجنب خسائر جسيمة كان من الممكن أن تنتج عن انفجار السفينة المشتعلة بالقرب من محطة الغاز أو الأرصفة، مشيدًا بالبطولة الاستثنائية لأطقم القطرات في إدارة الموقف وإنقاذ الميناء من كارثة محتملة.