طرح الفنان عمرو دياب الفيديو كليب الرسمي لأغنية “لولا البنات” ضمن الحملة الدعائية لشركة أورانج وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الرقمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ صدورها ضمن ألبومه الأخير “حبيتك”، حيث تصدرت قوائم الاستماع وتداولها الجمهور على نطاق واسع.

ويمزج الكليب بين أجواء التراث الريفي الأصيل والأجواء المعاصرة "المودرن" في تناغم موسيقي وبصري متفرد يتماشى مع الأغنية، ويقدم عمرو دياب في العمل حالة بصرية نابضة بالحيوية، فيما تولى إخراجه المخرج طارق العريان، ليجمعهما تعاون جديد يضاف إلى سلسلة من الأعمال الناجحة بينهما.

وتعد “لولا البنات” واحدة من أبرز أغنيات ألبوم “حبيتك”، وهي من كلمات مصطفى البرنس، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ويواصل عمرو دياب من خلال الألبوم حصد أصداء جماهيرية واسعة، إذ حققت أغنياته ملايين المشاهدات والاستماعات منذ طرحها، مع استمرار تصدرها قوائم الأكثر تداولًا على المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن "حبيتك" هو الألبوم السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم : أيمن بهجت قمر ، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادر نور، وأدهم بهجت قمر.

والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور.