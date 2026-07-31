تواصل إدارة الكرة بالنادي الأهلي ترتيب ملف المغادرين لصفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتزامن مع الانتهاء من إبرام أبرز الصفقات استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد عدد من مسؤولي النادي أن الأولوية خلال الأيام المقبلة ستكون لحسم ملف اللاعبين الأجانب، قبل إعلان القائمة الثانية التي سيتم قيدها لدى الاتحادين المصري والأفريقي لكرة القدم.

وأشار المسؤولون إلى أن التونسي محمد علي بن رمضان أصبح قريبًا من مغادرة صفوف الأهلي، بعد موسم واحد فقط خاضه مع الفريق، في ظل تلقيه عرضين للانتقال خلال الميركاتو الصيفي، أحدهما من نادي الشمال القطري، والآخر من أحد الأندية الأوروبية.

وأضافت المصادر أن نادي الشمال يعد الأقرب لحسم التعاقد مع لاعب الوسط التونسي، بعدما قدم له عرضًا ماليًا يقترب من قيمة راتبه الحالي مع الأهلي، ما يعزز فرص إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة.