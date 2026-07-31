سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، بأن قرابة 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني من المغرب خلال أزمة الحدود. وهذا يعادل 70% من سكان المدينة.

وأضاف فيفاس أن 34 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في العملية.

وقال فيفاس اليوم الجمعة: "الوضع الذي تمر به سبته لا يمكن أن يستمر مطلقا ".

بدأت واقعة عبور الحدود أمس الخميس، واستمرت حتى اليوم الجمعة فيما تشتبك قوات الأمن مع المهاجرين على الجانب المغربي من الحدود.

وأدان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتة اليوم الجمعة، خرق الحدود ووصف الأحداث بأنها "انتهاك لسلامة الأراضي الإسبانية".

وألقى سانشيز باللائمة على مهربي البشر، قائلا إنهم "يخدعون الكثير من الشباب الصغير ويدفعون بكثير منهم في النهاية إلى حتفهم، سواء كان في المحيط أو عند الحدود الإسبانية في مدينة سبتة ذاتية الحكم في الحالة التي نحن بصددها".

وأظهرت مقاطع البث الحي للحدود القوات المغربية وهي تقوم بتفريق مئات المهاجرين الذين تجمعوا على تل يطل على سبتة، بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم بينما واصل آخرون السباحة إلى الأراضي الإسبانية.

وفي الوقت نفسه، سارت مجموعات أكبر من المهاجرين عائدة من سبتة باتجاه المغرب للعودة للوطن.

ووصف رشيد صبيحي، رئيس رابطة الموظفين المحلية التي تمثل ضباط الحرس المدني المكلفين بحراسة الحدود، الوضع بأنه "أزمة إنسانية خطيرة".

وأضاف أن آلاف المهاجرين، وبينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، قضوا ليلتهم في الحدائق وعلى الأرصفة فيما أخذ آخرون يتجولون في الشوارع بلا هدف. وقال: "الوضع فوضوي".

وقال: "ما زال الأشخاص يدخلون (البلاد). أما التعزيزات التي وصلت، فيقتصر دورها على مساعدة المصابين والمشاركة في الجهود الإنسانية الأخرى".