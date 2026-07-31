عضو خارجية النواب: الدبلوماسية المصرية أثبتت قدرتها على قيادة أصعب المفاوضات ورسخت مكانة مصر كركيزة للاستقرار الإقليمي

أشادت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالجهود المكثفة التي قادتها الدولة المصرية، بالتنسيق مع دولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها مصر باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على إدارة الأزمات الإقليمية بحكمة واتزان.

وأكدت هبة، في بيان لها اليوم، أن الدبلوماسية المصرية خاضت مفاوضات شديدة التعقيد في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة الحساسية، ونجحت في الحفاظ على مسار التفاوض ودعم جهود التهدئة، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ويعزز فرص تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق جهود إعادة الإعمار.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن ما تحقق يعكس الرؤية الثابتة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التصعيد، والعمل على الوصول إلى حلول سياسية تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، بعيدا عن منطق الصراعات والعنف.

وأوضحت النائبة هبة غالي أن استمرار مصر في أداء دورها المحوري رغم التحديات الإقليمية المتلاحقة يؤكد امتلاكها أدوات دبلوماسية وسياسية تحظى بثقة جميع الأطراف، وهو ما جعلها شريكا رئيسيا في مختلف جهود الوساطة الهادفة إلى احتواء الأزمة.

وشددت على أن نجاح القاهرة في الحفاظ على مسار المفاوضات، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي، يجسد قوة السياسة الخارجية المصرية وقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن القومي المصري، ودعم استقرار المنطقة، والانتصار للمبادئ الإنسانية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن وقفا مستداما لإطلاق النار، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية، وبدء مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، وصولا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة.