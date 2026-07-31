ضبط شخص متهم بالتعدي على مالك مقهى بالفيوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط عنصر جنائي؛ متهم بالتعدي على مالك مقهى بسلاح أبيض والتسبب في إصابته بجروح قطعية بمنطقة طامية.

وتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض بالفيوم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 يوليو الجاري، تبلغ لمركز شرطة طامية من مالك مقهى، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من عاطل لقيامه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.

وأضاف المُبلغ أن المشكو في حقه أحدث إصابته بجروح قطعية بالرأس والبطن، وذلك عقب معاتبته له لقيامه بعرقلة نجله أثناء سيره داخل المقهى.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وهو عنصر جنائي مقيم بذات الدائرة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.