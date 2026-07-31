 اعتقال مشتبه به في قبرص بتهمة التجسس على قاعدة عسكرية بريطانية لصالح إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اعتقال مشتبه به في قبرص بتهمة التجسس على قاعدة عسكرية بريطانية لصالح إيران

لندن (أ ب)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2026 - 12:35 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2026 - 12:35 م

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، اعتقال رجل من لندن في قبرص بناء على شبهة التجسس في قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني في جزيرة بالبحر المتوسط لصالح إيران.

وأشارت شرطة العاصمة البريطانية إلى مزاعم بقيام رشاد سلطانوف، الذي يبلغ من العمر 44 عاما، ويحمل جنسيتي أذربيجان وبريطانيا، أجرى "مراقبة عدائية" بقاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو البريطاني وشارك المعلومات مع حرس الثورة الإيراني. واحتجز في 17 يوليو وتسعى الشرطة البريطانية لترحيله.

وقالت الشرطة إن سلطانوف يعيش في لندن وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه يعمل سائق تاكسي.

يشار إلى أن أكروتيري هي القاعدة الجوية البريطانية الرئيسية للعمليات في الشرق الأوسط واستخدمتها الطائرات الحربية البريطانية في السنوات الأخيرة خلال العمليات ضد داعش في سوريا والعراق، ولقصف أهداف حوثية في اليمن. وضربتها مسيرة إيرانية الصنع في مارس في بداية حرب إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.

وأجاز ممثلو الادعاء في بريطانيا التهم بموجب قانون الأمن الوطني. وجاء اعتقال الرجل عقب تحقيق بقيادة محققي مكافحة الإرهاب في الحوادث في قاعدة أكروتيري في مايو ويونيو 2025.

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