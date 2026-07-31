اعتقال ملياردير روسي للاشتباه في تورطه بعملية احتيال مرتبطة بطائرات مسيرة

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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، باعتقال الملياردير الروسي فاليري كوستوف للاشتباه في تورطه في عملية احتيال مرتبطة بعقد حكومي لتصنيع طائرات مسيرة.

وأشار موقع "آر بي سي" الإلكتروني إلى أنه قد تم أيضا احتجاز يفجيني لياشينكو، المدير العام لشركة "إيفكو" للأغذية المملوكة لكوستوف.

وتتعلق الاتهامات بعقد حكومي لتصنيع طائرات مسيرة تستخدمها روسيا أيضا في حربها على أوكرانيا.

ووفقا للموقع الإلكتروني المستقل "أجينتستفو"، تتعلق القضية بالطائرة سي – 80، وهي طائرة مسيرة ثقيلة للنقل، يستخدمها الجيش الروسي لتزويد قواته بالإمدادات على الجبهة في الحرب بأوكرانيا.

وقوبلت الطائرة المسيرة بانتقادات حادة من جانب الأوساط العسكرية. وأبلغ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بأن الطائرة المسيرة بحاجة إلى إعادة تطوير.

ويخضع بالفعل عدد من كبار المسؤولين رهن الحبس الاحتياطي على خلفية القضية، من بينهم مدير إدارة في وزارة الصناعة الروسية، يُتهم باختلاس أموال حكومية.

وبحسب مجلة فوربس، تبلغ ثروة كوستوف نحو 1ر1 مليار دولار. وجنى كوستوف ثروته عبر شركة الأغذية "إيفكو"، التي تشتهر في روسيا بإنتاج المايونيز.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن تورطه في فضيحة الطائرات المسيرة.