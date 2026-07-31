الناتو يعتزم تعزيز الردع النووي وسط تهديد روسي

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يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) توسيع الردع النووي في أوروبا في ضوء التهديدات الجارية من روسيا، بحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويشمل هذا دراسة إرسال أسلحة نووية أمريكية إضافية إلى أوروبا من عدمه.

وقال الخبراء إن الولايات المتحدة قد تكون نقلت بالفعل قنابل B61-12 إلى قاعدة الجوية البريطانية في لاكنهيث.

وحال تدهور الوضع الأمني أكثر، يمكن اعتبار دول الناتو القريبة من روسيا، وبينها بولندا وفنلندا وليتوانيا، مواقع تمركز إضافية.

وتشمل الخطط في الأساس ما يطلق عليه أسلحة نووية غير استراتيجية. وسوف تستخدم تلك القنابل ضد قوات العدو ومطاراته وموانئه ومراكز قيادته وغيرها من البنية التحتية العسكرية.

وبالمقارنة بالأسلحة النووية الإستراتيجية، غالبا ما تكون القوة التفجيرية للأسلحة غير الاستراتيجية أقل وعادة ما توصلها المقاتلات والصواريخ قصيرة المدى والصواريخ الكروز.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، لم يستبعد أمين عام الناتو مارك روته أن مزيدا من الأسلحة النووية الأمريكية يمكن أن تتمركز في أوروبا في المستقبل.

غير أنه رفض التعليق على تفاصيل المراجعات والمشاورات الجارية لدواعي السرية.