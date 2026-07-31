توترات تجارية جديدة قبل محادثات متوقعة بين الرئيسين الأمريكي والصيني

ألقت الصين والولايات المتحدة الضوء على اختلافاتهما بشأن التجارة قبل اجتماع متوقع بين رئيسي البلدين في سبتبمر، فيما تنتقد بكين القيود الأمريكية الجديدة وتضغط واشنطن على الصين للوفاء بالتزاماتها.

ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) في وقت متأخر أمس الخميس، أن الصين أعربت عن "قلقها الجاد" بشأن القيود الأمريكية الاقتصادية والتجارية خلال اجتماع بصيغة الفيديو كول بين نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

وقال بيسينت عبر منصة "إكس" إنه أوضح أنه كان يتوقع من الصين أن تمتثل بالكامل لالتزاماتها بشأن معادن الأرض النادرة والمنتجات الزراعية الأمريكية. كما ناقش الجانبان مجالس إدارة تجارية واستثمارية مشتركة تهدف إلى المساعدة في تحقيق تقدم ملموس.

وفرضت الولايات المتحدة مؤخرا رسوما جمركية إضافية بنسبة 5ر12 % على أغلب الواردات الصينية واتهمت بكين بعدم فرض حظر كاف على المنتجات المرتبطة بالعمل القسري. وهو ما رفضته بكين، واصفة التدابير بأنها أحادية وحمائية.

وقيدت الولايات المتحدة أيضا واردات الروبوتات الشبيه بالإنسان وذات الأربعة أرجل، مستشهدة بمخاوف أمنية. وطالبت الصين بسحب التدابير وهددت بفرض إجراءات مضادة.