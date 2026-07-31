وفد أوغندي رفيع المستوى يتفقد عددا من المشروعات الزراعية والحيوانية في مصر

تفقد فرانك كاجيجي تومويبازي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي، وروبرت ندوجوا ميجادي، وزير الدولة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي، يرافقهما وفد رفيع المستوى، عددا من المشروعات الزراعية والحيوانية في مصر.

وقال الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، المشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الزراعة، الذي رافق الوفد الأوغندي خلال الزيارة، بتكليف من علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الوفد استهل جولاته الميدانية بزيارة مقر شركة الشرق الأوسط للقاحات البيطرية "ميفاك"، المتخصصة في تصنيع اللقاحات البيطرية في مصر، حيث تم تفقد خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة، على هامش تفعيل اتفاق التعاون المشترك بين الشركة ودولة أوغندا، بهدف إنشاء مصنع متطور لإنتاج لقاحات مرض الحمى القلاعية داخل أوغندا، كخطوة محورية ضمن شراكة حكومية تستهدف دعم منظومة الأمن الحيوي والصحي على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف أن الجولة الميدانية شملت أيضا زيارة مزارع تربية وتسمين الدواجن التابعة لشركة الدقهلية للدواجن؛ لبحث سُبل فتح الأسواق الإفريقية، وخاصة السوق الأوغندي، أمام منتجات الدواجن المصرية عالية الجودة، مشيرا إلى اطلاع الجانب الأوغندي خلال الزيارة على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة مزارع التسمين، ونظم الأمن الحيوي، وآليات الإنتاج الداجني المتقدمة.

وأشار نائب رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن الوفد اختتم زياراته الميدانية بزيارة المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، وكذلك المركز الدولي للأسماك، في اليوم الأخير، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث شهدت الزيارة عرضا تفصيليا للأنشطة البحثية والإرشادية، إلى جانب تقديم عرض تناول مراحل زيادة الإنتاج السمكي في مصر، والأرقام التي تحققت على الرغم من التحديات المختلفة التي يواجهها هذا القطاع.

كما تم تفقد أحواض بحثية ونموذج تطبيقي لأحواض سمكية تستغل مياهها في ري بعض محاصيل الخضر ضمن نظام متكامل، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، والاستفادة المباشرة من الأسمدة العضوية التي تنتجها الأسماك في المياه.

من جهته، أكد رئيس مركز البحوث الزراعية حرص المركز، بكل معاهده ومرافقه البحثية، على تقديم الدعم الفني الكامل ونقل التكنولوجيات الزراعية والسمكية الحديثة إلى الجانب الأوغندي، مشددا على أن هذه النماذج المبتكرة لدمج الاستزراع السمكي بالزراعة النباتية تمثل حلا عمليا لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدتي المياه والأرض.

وتأتي هذه الزيارات التفقدية بعد لقاء موسع عقده الوزيران الأوغنديان مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة سير المشروعات المشتركة القائمة، وعلى رأسها المزرعة النموذجية المصرية المشتركة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بها، إلى جانب متابعة اتفاق توريد نحو 10 ملايين جرعة سنويا من لقاح الحمى القلاعية المصري لحماية الثروة الحيوانية بأوغندا.