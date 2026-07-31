ميلوني تدعو لتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنجن بعد تدفق مهاجرين إلى سبتة

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس، بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنجن، عقب دخول مئات المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة انطلاقا من المغرب.



وقالت ميلوني، في منشور عبر منصة إكس، إن إيطاليا تعقد اجتماعات مع الجهات المختصة، مضيفة أنه "بمجرد انتهاء الاجتماعات، سنكون مستعدين للتحرك، بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية... مثل تعليق اتفاقية شنجن مع إسبانيا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، المنتمية إلى اليمين، مشاهد وصول المهاجرين إلى سبتة بأنها "صادمة"، بعدما اضطر معظمهم، وبينهم أطفال، إلى السباحة للوصول إلى الجيب الإسباني، مؤكدة أن "إيطاليا لن تقف مكتوفة اليدين".



وجاء موقف ميلوني بعد ساعات من تصريحات مماثلة لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي دعا إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنجن، معتبرا أن "الهجرة غير النظامية وغير المنضبطة تشكل خطرا على الأمن القومي".



وأضاف تاياني، في منشور على إكس، أن قرار حكومة مدريد منح الجنسية الإسبانية، وبالتالي الأوروبية، لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي كان "خطأ فادحا"، معتبرا أنه "أسهم في تشجيع الاتجار بالبشر".



كما دعا نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني إلى تعليق العمل باتفاقية شنجن، مطالبا بالدفاع عن حدود أوروبا.



من جهتها، أعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث 9 أشخاص قضوا أثناء محاولتهم بلوغ سبتة سباحة.



ويضم فضاء شنجن 29 دولة أوروبية ألغت رسميا إجراءات المراقبة على حدودها المشتركة.