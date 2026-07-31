رئيس مجلس السلام يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة بالتوازي مع عملية تفكيك الأسلحة

- ملادينوف يشكر مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا والإمارات على ما قدمته من جهد ودعم

أعلن مجلس السلام في غزة، موافقة حركة "حماس" على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي من القطاع.

وقال المجلس، في بيان، إن الاتفاق يختتم أشهرا من المفاوضات المكثفة التي جرت "بحسن نية"، بهدف تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترتيبات الحكم والأمن والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في غزة، كما وردت في خطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بحسب قناة الشرق الإخبارية.

وأضاف المجلس أن خارطة الطريق تمثل "اختراقا تاريخيا"، إذ تتضمن للمرة الأولى التزاما رسميا من حماس بخطة عملية للتخلي عن جميع أسلحتها، على أن يعقب ذلك انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يحمل "فوائد كبيرة لسكان غزة"، كما يوفر الأمن لسكان إسرائيل، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستركز على التنفيذ، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا مرحلة انتقالية تدريجية لتولي مسئوليات إدارة القطاع.

وفي السياق نفسه، قال رئيس "مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، في منشور على منصة "إكس"، إن التوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة استغرق أشهرا من المفاوضات الصعبة، مضيفا أن هناك "عدة لحظات لم أكن أعتقد فيها أننا سننجح".

وأكد أن أهمية الاتفاق تكمن في تنفيذه، مشددا على ضرورة أن تكون آليات التنفيذ والتحقق "حقيقية وفعالة"، وأن يجري انسحاب القوات بالتوازي مع عملية تفكيك الأسلحة.

وأضاف أن "المجلس الوطني الانتقالي والإداري" والشعب الفلسطيني يحتاجان إلى دعم سياسي وعملي لتولي مسئولية رسم مستقبل غزة، معربا عن شكره للولايات المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا، والإمارات على دعمها وجهودها، كما شكر مجلس الأمن الدولي على تأكيده المستمر على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2803.