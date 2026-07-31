ولي العهد السعودي والرئيس السوري بحثا خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار

بحث ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، هاتفيا، مع الرئيس السوري، أحمد الشرع مساء الخميس خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار إضافة الى العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون الثنائي المشترك.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري ناقشا خلاله "العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون الثنائي المشترك، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة."

من جانبها ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" أن الشرع جدد خلال الاتصال إدانة سوريا واستنكارها محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكداً وقوف دمشق إلى جانب المملكة ودعمها الثابت لأمنها وسيادتها، حسب ما نقلت وكالة سانا.

واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثا الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.