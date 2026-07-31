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أعلنت حكومة إقليم كوماموتو الياباني اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب البلاد إلى 34 قتيلا.