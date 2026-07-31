 اليابان .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كوماموتو إلى 34 قتيلا - بوابة الشروق
الجمعة 31 يوليه 2026 6:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لنسخة كأس العالم 2026؟

النتـائـج تصويت

اليابان .. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كوماموتو إلى 34 قتيلا

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2026 - 6:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2026 - 6:04 ص

أعلنت حكومة إقليم كوماموتو الياباني اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب البلاد إلى 34 قتيلا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك