الآلاف يتظاهرون احتجاجا على اعتقال رئيسة بلدية معارضة في إسطنبول

قام عدة آلاف من الأشخاص بمسيرة عبر إسطنبول يوم الخميس احتجاجا على اعتقال رئيسة بلدية منطقة أوسكودار، سينيم ديديتاس، وهي عضوة في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن التظاهرة السلمية، التي ضمت العديد من المشاركين من كبار السن، انتهت أمام مقر بلدية المنطقة في الجانب الآسيوي من المدينة.

واحتجزت ديديتاس خلال مداهمة للشرطة يوم الأربعاء. وتخضع للتحقيق بتهم تشمل الرشوة وسوء السلوك في المنصب العام وقيادة منظمة إجرامية بسبب مخالفات مزعومة في عملية الحصول على تصاريح البلدية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وفي حديثه خلال الاحتجاج، اتخذ رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك، نبرة تحد.

وقال متوجهاً بحديثه إلى القضاء: "حتى لو وضعونا جميعا في السجن، فلن ينجحوا". كما قرأت شقيقة ديديتاس رسالة من رئيسة البلدية المحتجزة.

وقال أحد المحتجين، ويدعى أوزان، والذي حضر التظاهرة مع ابنه، إنه قام بحملة نشطة لصالح حزب الشعب الجمهوري. ووصف الاتهامات الموجهة ضد ديديتاس بأنها لا أساس لها من الصحة.

وتابع: "نعلم جميعا أن هذه عملية سياسية".

وأصبحت ديديتاس أول رئيسة بلدية لـ أوسكودار بعد فوزها بنحو 50% من الأصوات في الانتخابات المحلية لعام 2024، متغلبة على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي كان يحكم المحافظة على مدى سنوات.

وتواجه البلديات التي تديرها المعارضة في إسطنبول سلسلة من الاعتقالات منذ أواخر عام 2024. وقد برز حزب الشعب الجمهوري كأكبر حزب في الانتخابات المحلية لعام 2024، حيث حصد أصواتا على مستوى البلاد أكثر من حزب العدالة والتنمية الحاكم لأول مرة.

ووصف المراقبون المستقلون والمعارضة المداهمات والاحتجازات بأنها محاولة من الحكومة لإضعاف منافسيها السياسيين. ويدحض المسؤولون الحكوميون الاتهامات ويصرون على أن القضاء يعمل بشكل مستقل.