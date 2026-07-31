مصادر: مرشحة كوستاريكا تتصدر أول تصويت استطلاعي لقيادة الأمم المتحدة

برزت ريبيكا جرينسبان من كوستاريكا كمرشحة أولية بارزة لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد أول اقتراع استطلاعي غير ملزم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية يوم الخميس.

وقالت المصادر إن جرينسبان تصدرت التصويت السري من بين سبعة مرشحين. وتتولى حاليا منصب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وشغلت منصب نائب رئيس كوستاريكا في الفترة من 1994 إلى 1998.

وجاءت سفيرة جويانا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كارولين رودريجيز بيركيت، في المركز الثاني، تلاهما رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) من مصادر مطلعة.

وصوت مجلس الأمن المكون من 15 عضوا على سبعة مرشحين تم ترشيحهم، وفق ما صرح به زينون موكونجو نجاي، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس في شهر يوليو الجاري.

وقال إنه سيجري الإعلان عن موعد الجولة الثانية من التصويت في الأيام المقبلة. ولا يجري الكشف عن نتائج الاقتراعات الاستطلاعية للعلن.

وسيوصي مجلس الأمن في النهاية بمرشح يحظى بدعم ما لا يقل عن تسعة من أعضائه الـ 15، دون استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية.

ويجري بعد ذلك تعيين المرشح رسميا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعتبر الموافقة عموما إجراء شكليا.

وتهدف الاقتراعات غير الرسمية إلى تضييق نطاق المرشحين تدريجيا للوصول إلى مرشح قادر على الفوز بدعم واسع، على الرغم من إمكانية تغير أنماط التصويت بين الجولات.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، على هامش التصويت إنه يتوقع أن يصل مجلس الأمن إلى قرار في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة الثانية لجوتيريش، على رأس الأمانةِ العامة للأمم المتحدة بعد أن أمضى في هذا المنصبِ عشرةَ أعوام.

وتضم قائمة المرشحين أيضا الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا من الإكوادور، والرئيسة التشيلية السابقة ميشال باشليت، والسياسي والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو. ولا تزال الترشيحات الإضافية ممكِنة.