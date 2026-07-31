يايسله يقترب من تدريب نيوكاسل يونايتد

اقترب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من حسم ملف المدير الفني الجديد، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لإيدي هاو.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الاتفاق بين الطرفين بات وشيكًا، مشيرًا إلى أن العقد سيمتد حتى يونيو 2030، على أن يتم توقيعه رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع إخطار إدارة الأهلي بكافة التفاصيل.

وأضاف أن نيوكاسل يستعد لدفع نحو 11 مليون يورو كقيمة تعويضية للنادي السعودي من أجل إنهاء التعاقد مع المدرب الألماني.

ومن المنتظر أن يصل يايسله إلى إنجلترا يوم السبت، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تعيينه مديرًا فنيًا للفريق.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب رحيل إيدي هاو، عقب موسم مخيب للآمال أنهى خلاله نيوكاسل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر، إلى جانب سوق انتقالات صيفي شهد رحيل عدد من العناصر البارزة.

ويُعوّل مسؤولو نيوكاسل على قدرات يايسله، خاصة بعد النجاحات التي حققها مع الأهلي، حيث قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختي 2025 و2026.