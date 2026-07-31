باكستان: ارتفاع ضحايا انهيار منجم فحم في بلوشستان إلى 34 قتيلا واستمرار جهود الإنقاذ

أعلن هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في باكستان اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا انفجار داخل منجم فحم في منطقة سورانج بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، إلى 34 قتيلا بعد أن انتشلت فرق الإنقاذ 6 جثث أخرى من الموقع، بينما تتواصل الجهود لاستخراج باقي العمال المفقودين الذين يعتقد أنهم محاصرون تحت الأرض.

وقال مسئولو الهيئة، إن عملية البحث والإنقاذ لا تزال جارية للوصول إلى العمال البقين المحاصرين داخل المنجم، حسب ما ذكرته قناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية.

ومن جهة أخرى، طلب رئيس وزراء بلوشستان، سرفراز بوجتي، تقريرا مفصلا عن الحادث، محذرا من اتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبت وجود أي إهمال أو سوء سلوك.

ووجه المسئولون أيضا بضمان التطبيق الصارم للوائح السلامة في مناجم الفحم بجميع أنحاء الإقليم.

يشار إلى أن عمال المناجم والجماعات العمالية يتهمون منذ فترة طويلة مالكي المناجم بعدم تطبيق لوائح السلامة أو توفير معدات حماية كافية.

ورغم المخاطر والأجور المنخفضة، يعتمد آلاف العمال على صناعة الفحم لكسب عيشهم في بلوشستان، أكبر مقاطعات باكستان ولكنها الأقل تطورا، حيث لا تزال البطالة والفقر منتشرين على نطاق واسع.