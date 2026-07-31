ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا إلى أكثر من 3 ملايين خلال يوليو

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال يوليو الجاري على أساس شهري.

وأعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل اليوم الجمعة في مقرها بمدينة نورنبرج أن عدد العاطلين هذا الشهر تراجع بمقدار 71 ألفا مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 007ر3 مليون شخص.

وبحسب البيانات، ارتفع بذلك عدد العاطلين عن العمل بمقدار 28 ألفا مقارنة بيوليو 2025.

كما ارتفع معدل البطالة بمقدار 2ر0 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 4ر6%.

وشهدت البطالة في ألمانيا ارتفاعا متواصلا على مدار أربعة أعوام. وفي يونيو الماضي بلغ عدد المسجلين كعاطلين عن العمل 936ر2 مليون شخص، بزيادة قدرها 22 ألفا على أساس سنوي.

ويقول باحثون في سوق العمل إنه رغم ارتفاع معدلات البطالة، ظل سوق الوظائف حتى وقت قريب يستفيد من استمرار التوظيف في العديد من المهن، إلى جانب استمرار نمو إجمالي العمالة، إلا أن هذا الأثر لم يعد قائما.

وقال إنتسو فيبر، الباحث في معهد أبحاث التوظيف (آي إيه بي): "ارتفعت البطالة على مدار 4 أعوام، لكن كانت هناك لفترة طويلة توقعات إيجابية بشأن التوظيف... في ظل الأزمة الاقتصادية والانكماش الديموغرافي، لم يعد ذلك كافيا".

من جانبها، قالت فرجينيا زوندرجيلد، الخبيرة الاقتصادية في منصة التوظيف "إنديد": "يقف سوق العمل الألماني اليوم عند مستوى أعلى بقليل فقط من مستواه قبل جائحة كورونا، ويواصل فقدان زخمه"، مشيرة إلى صدمة أسعار الطاقة التي تسببت فيها الحرب في الشرق الأوسط، من بين عوامل أخرى.