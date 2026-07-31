اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كوماموتو إلى 34 قتيلا

أعلنت حكومة إقليم كوماموتو الياباني اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد إلى 34 قتيلا، بعد أن تسبب الزلزال في وقوع انفجار بمجمع تجاري، وانهيار مدخنة مصنع، وتدمير منازل.

وأسفرت الكارثة عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والمياه عن عشرات الآلاف. وبقى آلاف السكان في مراكز إيواء أو في سياراتهم مما أثار قلق العاملين في المجال الطبي بشأن الأمراض المرتبطة بالحرارة، حيث تعاني المنطقة من درجات حرارة شديدة.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب كيووشو، وهي الجزيرة الرئيسية في جنوب اليابان، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مسئولون إنه تم التأكد من أن 34 حالة وفاة كانت مرتبطة بالكارثة، بينما لا تزال حالة وفاة أخرى قيد التحقيق. وقال المسؤولون يوم الخميس إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا بجروح، خمسة منهم في حالة خطيرة.

وانقطعت المياه عن أكثر من 79 ألف منزل وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 2700 منزل حتى بعد ظهر اليوم الجمعة(بالتوقيت المحلي). وقالت السلطات إن أكثر من تسعة آلاف شخص يقيمون في مراكز إيواء.

وتتعرض لليابان للزلازل لأنها تقع في منطقة "حلقة النار" ووقع الزلزال الأكثر دموية عام 2011 ، بقوة 0ر9 درجة على مقياس ريختير وأدى إلى حدوث موجات مد عالية (تسونامي)، وأسفر عن وفاة أكثر من 18 ألف شخص وأضرار بالغة بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية.