مسئولون باكستانيون: العثور على جثث 4 من متسلقي الجبال المفقودين بعد انهيار جليدي

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صرح مسئولون باكستانيون أنه تم تحديد موقع جثث 4 من متسلقي الجبال الذين كانوا فقدوا إثر حدوث انهيار جليدي في جبل برود بيك.

وذكر مسئولان حكوميان بارزان، أن رجال الإنقاذ واصلوا البحث عن متسلقي الجبال الستة الآخرين اليوم الجمعة.

وتابع المسئولان أن الجهود تُبذل لانتشال جثث متسلقي الجبال الأربعة، على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

ولم يكشف المسئولان على الفور عن هوية الجثث التي تم العثور عليها. وتحدث المسئولان بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخول لهما بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ويضم أعضاء البعثة متسلق الجبال البريطاني الشهير المولود في نيبال نيرمال بورجا والمرشد الباكستاني، سهيل ساخي والمتسلقة الأمريكية، مالوري جيس، بالإضافة إلى أربعة نيباليين آخرين ومتسلق جبال عماني ومتسلق صيني.

ويحتل جبل "برود بيك" المرتبة الـ12 بين أعلى الجبال في العالم.