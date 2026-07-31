باكستان: رجال الإنقاذ يبحثون عن 10 متسلقين بعد أن ضرب انهيار جليدي جبل برود بيك

يبحث رجال الإنقاذ الباكستانيون، الذين يدعمهم الجيش اليوم الجمعة عن 10 متسلقين دوليين، من بينهم متسلق الجبال البريطاني الشهير المولود في نيبال، نيرمال بورجا، الذي فقد، بعد أن ضرب انهيار جليدي جبل "برود بيك"، أحد أعلى الجبال في العالم.

وقال كرار حيدري، نائب رئيس نادي جبال الألب الباكستاني إن المتسلقين فقدوا الاتصال بالمعسكر الرئيسي أمس الخميس، ويحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى المنطقة، التي اتصلوا بها آخر مرة.

وأضاف حيدري "انقطع الاتصال بالفريق منذ أمس الخميس" مشيرا إلى أن مروحيات تابعة للجيش انضمت إلى عملية البحث والإنقاذ. وتابع أن فريقا من رجال الإنقاذ من ذوي الخبرات وصل إلى المنطقة، حيث يعتقد أن المتسلقين فقدوا فيها.

وأضاف حيدري أن السلطات تجري اتصالا مع أسر المتسلقين المفقودين، لكن لم تقدم المزيد من التفاصيل. وتابع أن الجميع يدعون من أجل عودتهم سالمين.