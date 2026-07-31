إيران تعلن شن هجمات جديدة على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط

أعلنت إيران أنها هاجمت قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط خلال الليل، مشيرة في بيان لها إلى أنها أطلقت طائرات مسيرة نحو أهداف في الكويت والبحرين.

ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل، في حين لم تعلن البحرين أو الكويت حتى الآن عن تفعيل دفاعاتهما الجوية ردا على الهجمات الإيرانية.

كما لم ترد أي تقارير تفيد بوقوع هجمات أمريكية جديدة على إيران.

وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق من اليوم، أنه استهدف بطائرات مسيرة انقضاضية المراكز الاستراتيجية للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للجيش الإيراني، بأنه "في المرحلة السابعة والعشرين من عملية "صاعقة"، وردا على الاعتداءات الأخيرة للجيش الأمريكي على إيران، والهجوم الوحشي على منزل سكني في جزيرة قشم، قام الجيش الإيراني، قبل ساعات، باستهداف حظائر المقاتلات، وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ومستودعات المعدات التابعة لهذا الجيش القاتل للأطفال، في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، بطائرات مسيرة انتحارية".

وأدانت العلاقات العامة للجيش الإيراني الهجوم على منازل المدنيين في قشم، ووصفته بأنه "انتهاك صريح للمبادئ الإنسانية، ومثال آخر على جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الماكر"، وأكدت أن "الجرائم والعقوبات والتهديدات تجعل إيران أكثر اتحادا وتماسكا في دفاعها المقدس".

وأضافت العلاقات العامة للجيش: "إن الهجمات الحاسمة والواسعة والمكثفة التي يشنها الجيش والحرس الثوري الإيراني، جعلت اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية مكلفا وصعبا للغاية بالنسبة للعدو، على الرغم من استخدامه أحدث أنظمة الدفاع الجوي وتعزيزها، مما يضطر العدو الخبيث إلى فرض رقابة شديدة لمنع نشر أخبار الأضرار والقتلى والجرحى".