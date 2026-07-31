عون: شهداء الجيش اللبناني ليسوا أرقاما تنسى مع مرور الزمن

قال الرئيس اللبناني جوزف عون، في بيان اليوم الجمعة، إن "شهداء الجيش اللبناني هم رمز حي لمعنى الوفاء والفداء، ولا يكتمل عرفاننا لهم إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر، السيد، المستقل".

وقال عون، بمناسبة ذكرى شهداء الجيش: "إن شهداء الجيش اللبناني ليسوا أرقاما تُنسى مع مرور الزمن، بل هم رمز حي لمعنى الوفاء والفداء، ومثال يقتدي به كل جندي يرتدي البزة العسكرية اليوم دفاعا عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه.. ذكراهم أمانة في أعناقنا، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر، السيد، المستقل".

وأضاف: "في مثل هذا اليوم، نقف إجلالا أمام ذكرى شهداء جيشنا الوطني، الذين قدموا أرواحهم فداءً لسيادة لبنان ووحدة أرضه وكرامة شعبه.. إنهم رجال آمنوا بأن الوطن يستحق أغلى التضحيات، فمضوا في طريق الواجب دون تردد، وسطروا بدمائهم أنقى صفحات البطولة والانتماء".

وتابع عون: "في هذه المناسبة، أؤكد أمام أهالي الشهداء وأمام كل اللبنانيين أن الدولة اللبنانية تبقى وفية لعهدها، ملتزمة برعاية عائلات الشهداء وصون إرثهم، وستبقى ذكراهم منارة تهدينا في مسيرة بناء الوطن ودعم مؤسسته العسكرية التي تجسد وحدة اللبنانيين جميعا".

وقال: "المجد لشهدائنا، والخلود لذكراهم، والعزة لجيشنا الحارس الأمين".

ويحتفل لبنان بذكرى شهداء الجيش في 31 يوليو من كل عام.