وزير الرياضة ينعى الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والقيادات وجميع العاملين بالوزارة بخالص التعازي في وفاة اللواء يوسف الدهشوري حرب، نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر السابق، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق ، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 85 عاما ، بعد مسيرة حافلة داخل الرياضة المصرية وخارجها.

وأعرب جوهر نبيل عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ويُعد الدهشوري حرب من الأسماء البارزة في تاريخ الكرة المصرية، حيث تألق لاعبًا ضمن صفوف نادي الترسانة خلال منتصف ستينيات القرن الماضي، كما ارتدى قميص منتخب مصر.

وعقب اعتزاله، واصل مسيرته المهنية في وزارة الداخلية، متدرجًا في المناصب حتى وصل إلى رتبة لواء، وشغل منصب مساعد وزير الداخلية، قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2000.