بولندا تؤكد سقوط صاروخ روسي جوال على أراضيها

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أكدت بولندا أن المقذوف الذي سقط قرب حدودها مع أوكرانيا كان صاروخا جوالا روسيا.

ونقلت إذاعة "آر إم إف دوت إف إم" مساء الخميس عن نائب وزير الدفاع تسيزاري تومتشيك قوله: "تحدثت إلى رئيس العمليات الجنرال إيرينوش نوفاك، ويمكننا أن نؤكد تماما أن هذا صاروخ روسي من طراز كيه إتش- 101".

وقال إن الصاروخ كان يشكل خطرا بالغا، وقد يكون قادرا على حمل رؤوس نووية.

وأضاف تومتشيك أن الصاروخ انفجر لدى ارتطامه بالأرض.

وكان الجيش البولندي أعلن صباح الخميس أن جسما طائرا مجهولا دخل المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسقط داخل الأراضي البولندية، خلال غارات جوية روسية مكثفة استهدفت أوكرانيا المجاورة ليلة الأربعاء- الخميس.

وسقط الجسم في منطقة غير مأهولة بالقرب من قرية تارنافا كولونيا (نحو 90 كيلومترا جنوب مدينة لوبلين)، حيث دوت صفارات الإنذار في وقت مبكر من صباح أمس الخميس.