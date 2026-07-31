- خام برنت يتداول قرب 89 دولارا

حققت أسعار النفط أكبر مكاسبها الشهرية منذ مارس، مرتفعة بنحو 20%، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الجلسات الأخيرة، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز علاوة المخاطر في أسواق الخام.

وعلى صعيد التداولات اليوم الجمعة، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1%، ليصل إلى 88.4 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.5%، إلى 80.4 دولار للبرميل.

وبينما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات مجددا أمس الخميس، فإن حركة الشحن عبر مضيق هرمز زادت خلال الأيام الأخيرة. وفي الوقت نفسه، أعلنت السعودية مبادرة مع ممثلي 43 دولة لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومحيطه.

وسجلت أسواق الطاقة ارتفاعات قوية في يوليو، مع مكاسب بنسب مئوية من خانتين للنفط، وكذلك لمنتجات مثل الديزل. كما يشعر المتداولون بالقلق بشأن اضطرابات الإمدادات في البحر الأسود. وتوقفت عمليات التحميل في المحطة الحيوية لصادرات كازاخستان من الخام مجددا هذا الأسبوع بعد هجمات جديدة على ناقلات.

وتعرضت 9 سفن لهجمات في منشأة "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين" أو أثناء توجهها إليها خلال هذا الشهر وحده، وهو أكبر عدد منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022.

ولا يزال صندوق النقد الدولي يرى خطرا يتمثل في احتمال أن تدفع صدمة النفط في الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي إلى الركود، رغم أن التأثير سيكون محدودا إذا أعيد فتح مضيق هرمز قريبا، وفقا للمديرة العامة كريستالينا جورجييفا.