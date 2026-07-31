صلاح يتدرب مع عبد الله السعيد في صالة الألعاب الرياضية

شارك النجم المصري محمد صلاح صورة جديدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعته بعبد الله السعيد، لاعب الزمالك، خلال جلسة تدريبية داخل صالة الألعاب الرياضية.

ونشر صلاح الصورة عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام»، حيث ظهر برفقة عبد الله السعيد أثناء خوضهما تدريبات بدنية، في مشهد يعكس العلاقة القوية التي تجمع بين الثنائي.

ويرتبط صلاح والسعيد بصداقة ممتدة منذ سنوات، إذ سبق لهما التزامل لفترة طويلة ضمن صفوف منتخب مصر.

ويأتي ذلك في ظل حالة من الغموض تحيط بمستقبل محمد صلاح، عقب رحيله عن ليفربول، وسط تقارير أشارت إلى دخوله في مفاوضات مع نادي بشكتاش التركي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات تتعلق ببنود التعاقد، وحقوق الصورة، وعوائد القمصان، بالإضافة إلى عمولة وكيله رامي عباس.