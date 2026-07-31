قال اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل، إن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ في مصر، مشيرا إلى تميزه بامتلاكه كل الأرصفة والمحطات المؤهلة لتداول جميع أنواع البضائع.

وأضاف خلال تصريحات لـ "إكسترا نيوز" أن الميناء نجح في تداول نحو 1.5 مليون حاوية، وحوالي 46 مليون طن من البضائع هذا العام، موضحا أن الميناء يعمل على مدار اليوم وتحت جميع الظروف.

وأشار إلى أن أي ميناء في العالم يُقيم بمعدل التوقف السنوي، مؤكدا أن ميناء دمياط يعد من أقل الموانئ على شاطئ البحر المتوسط تسجيلا لمعدلات التوقف السنوي.

وأوضح أن الدولة تعمل حاليا على تطوير البنية الأساسية، وبناء محطات متخصصة جديدة، وتعميق الأرصفة والمجرى الملاحي بميناء دمياط لاستقبال السفن العملاقة من سفن حبوب وغلال وحاويات، مؤكدا أن جميع المقومات تؤهل دمياط لتكون ميناء محوريا في شرق المتوسط.

ونوه أن خط "الرورو" يمثل أحد أهم مميزات ميناء دمياط، لافتا إلى استقبال 84 رحلة خلال الفترة الماضية بتداول إجباري بلغ حوالي 245 ألف طن.

وأكد استمرار تطوير هذا الخط لخدمة تجارة الترانزيت لدعم حجم الترانزيت بجميع الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن الموانئ تداولت العام الماضي نحو 11.2 مليون حاوية بمعدل نمو 24%.

وأوضح أن محطة دمياط لتداول الحاويات حققت وحدها نحو 1.5 مليون حاوية العام الماضي، مشيرا إلى أنها دخلت ضمن تصنيف البنك الدولي كأفضل 10 محطات على مستوى العالم في معدل النمو.