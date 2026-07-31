هيثم حسن ينتظم في تدريبات ريال أوفييدو بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم

انتظم الفرنسي-المصري هيثم حسن في تدريبات فريقه ريال أوفييدو، عقب عودته من فترة الراحة التي حصل عليها بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم، وذلك في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن المهاجم الدولي المصري وصل إلى إقليم أستورياس للانضمام إلى معسكر الفريق تحت قيادة المدير الفني خوليان كاليرو، بعد ظهوره اللافت في المونديال، خاصة خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16.

وشارك حسن في مران فريقه الذي أُقيم على ملعب «كارلوس تارتيري»، قبل توجه بعثة أوفييدو إلى ألمانيا لاستكمال فترة الإعداد، حيث يخوض مباراة ودية أمام نورنبرج يوم السبت 1 أغسطس.

وعبّر اللاعب عن سعادته بالعودة، قائلًا: «أنا سعيد جدًا.. أحتاج إلى النوم قليلًا، لقد عدت إلى المنزل، لكن هذا ليس صيفًا».

ويواصل ريال أوفييدو تحضيراته لموسم يتسم بالقوة، إذ يستهدف العودة سريعًا إلى دوري الدرجة الأولى، مدعومًا بسوق انتقالات نشطة.

وكان النادي قد تعاقد مع المدير الفني خوليان كاليرو، إلى جانب 12 صفقة جديدة، هم: ألداسورو، كريس راموس، فيكتور مينجو، أيسار أحمد، يونس لشهاب، بابلو ساينز، خوان كروز، جاكوبو جونزاليس، كارلوس فيرنانديز، سامو رودريجيز، داني فيّاهيرموسا، وألكسندرو إيسفان.