الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء مركز إنقاذ بحري في شرق ليبيا

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، أمس الخميس، إن الاتحاد وافق على خطط لإنشاء مركز لتنسيق ​الإنقاذ البحري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، في الوقت ‌الذي يسعى فيه التكتل إلى الحد من تدفق الوافدين عبر أحد أكثر المسارات التي يستهدفها المهاجرون إلى أوروبا.

وتعد ليبيا طريق عبور رئيسيا للمهاجرين الذين ​يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ ​الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 بدعم من ⁠حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال أورلاندو في منشور على منصة "إكس": "انتهينا من ​الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز تنسيق الإنقاذ البحري في بنغازي في إطار ​عملية إيريني (البحرية)، بتمويل من إيطاليا ومالطا".

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع في روما حضره قائد عملية إيريني الأدميرال ماركو كاسابيري وسفير مالطا لدى إيطاليا دانيال أزوباردي ​والأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق أول خيري ​التميمي.

ويدعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ وقت طويل خفر السواحل الليبي ويدربه.

وينفذ ‌خفر ⁠السواحل عمليات اعتراض للمهاجرين في البحر.

ورغم أن الاتحاد لا يعترف رسميا إلا بالحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، فقد كثف اتصالاته مع السلطات في شرق ليبيا منذ العام الماضي، مع ​تزايد أعداد المهاجرين ​المغادرين من تلك المناطق.



ويقول ​مسئولو الاتحاد الأوروبي إن التعاون مع السلطات ​الليبية ضروري لتحسين السلامة البحرية ومكافحة شبكات التهريب والحد من الوفيات في البحر.



