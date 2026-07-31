ترامب يسعى لتعديل مشروع جراهام لعقوبات جهنمية ضد روسيا

كشفت تقارير أمريكية عن نية الرئيس دونالد ترامب تعديل مشروع قانون العقوبات التي طالب بها السيناتور ليندسي غراهام ضد روسيا، وسط تكهنات بتعطيله.



أشارت صحيفتا "بوليتيكو" وموقع "أكسيوس" إلى أن مشروع قانون "العقوبات الجهنمية" الذي شارك في صياغته السيناتور الراحل ليندسي غراهام يواجه عقبات قد تطيل أمد إقراره أو توقفه بالكامل.



وجاء ذلك بعد اقتراح الرئيس ترامب إضافة بنود جديدة تشمل فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الإيراني.

ورغم تأييد مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة دفع المشروع قدما في تصويت إجرائي، إلا أن الديمقراطيين يعربون عن مخاوفهم من منح ترامب سلطات جمركية واسعة قد يستخدمها للضغط على الحلفاء والخصوم. ويسعى أعضاء في المجلس إلى تقديم تعديلات تحد من هذه الصلاحيات، بينما يأمل الديمقراطيون في التوصل لاتفاق لإقرار التشريع قبل عطلة أغسطس، في حين لن يتمكن مجلس النواب من النظر فيه قبل شهر سبتمبر.

وينص المشروع في صيغته المحدثة على خفض الرسوم الجمركية على أكبر خمس دول مستوردة للنفط والغاز الروسي من 500 بالمئة إلى 100 بالمئة بما في ذلك الصين.