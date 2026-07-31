وكالات: مصر لديها سفينة تغييز بديلة قد تصبح جاهزة قريبا للعمل من ميناء دمياط

كشفت مصادر خاصة لـ CNBC عربية أن مصر تحوطت قبل عدة أسابيع لأي طوارئ في قطاع الغاز، حيث استأجرت وحدة تغييز جديدة.

وتعمل في مصر حاليا 3 سفن للتغييز في ميناء العين السخنة، بعد خروج سفينة التغييز "إنيرجوس ويتنر" عن العمل مؤقتا إثر استهدافها قبل يومين بطائرة مسيرة في ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط.

وأكدت أن وحدة التغييز البديلة "إنيرجوس فورس" قد تصبح جاهزة قريبا للعمل من ميناء دمياط، لتلبية احتياجات البلاد من الغاز خلال فصل الصيف.

وتصل طاقة السفينة الجديدة إلى 750 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، وهو ما سيساهم في تعويض التراجع الناتج عن توقف سفينة دمياط، والتي تبلغ طاقتها نحو 500 مليون قدم مكعبة يوميا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أكد، في مؤتمر صحفي أمس، أن مصر لديها عدة بدائل لتعويض أي نقص في الإمدادات، من بينها التوسع في استخدام السولار والمازوت، إضافة إلى التنسيق مع الجانب الأردني لتشغيل سفينة التغييز الموجودة في ميناء العقبة.

وبينما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن استهداف سفينتي التغييز والتخزين في ميناء دمياط المصري، تؤكد الحكومة المصرية أن التحقيقات لا تزال جارية، حيث يتم فحص بقايا الطائرة المسيرة لمعرفة مصدرها.

وقال رئيس الوزراء إن سفينة التخزين لم تتأثر بالاستهداف، وإن الضرر الأكبر لحق بسفينة التغييز، حيث تم قطرها لمسافة تصل إلى 3.5 كيلومترات داخل المياه لإطفائها، مؤكدا أن أي تأخر في مواجهة الحريق الذي نشب في السفينة كان سيؤدي إلى ما وصفه بالكارثة.