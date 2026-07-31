رئيس الجزائر يعلن الحداد الوطني 3 أيام بعد حادث الحافلة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، الحداد الوطني لمدة 3 أيام، إثر حادث المرور المميت الذي وقع بولاية بومرداس وخلف 25 قتيلا كحصيلة أولية.

وقال تبون، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن العدالة "ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة" المسئولين عن الحادث، بعد استكمال التحقيقات التي ستكشف ملابساته، واصفًا المتسببين بـ"مجرمي وإرهابيي الطرقات".

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس، شرقي الجزائر، إلى 25 قتيلا و44 مصابا، بحسب أحدث حصيلة أعلنتها مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة.

وقالت الحماية المدنية إن فرقها تواصل عمليات الإنقاذ والإجلاء في موقع الحادث، في وقت يجري فيه نقل المصابين إلى المؤسسات الاستشفائية، مشيرة إلى أن الحصيلة لا تزال أولية وقابلة للارتفاع مع استمرار عمليات التدخل.

كانت الحافلة قد انحرفت عن مسارها قبل أن تنقلب وتسقط في منحدر بالطريق الاجتنابي بمنطقة رحمون الكرمة، ببلدية بومرداس، وفق السلطات.