فرنسا تعلن استعدادها لدعم إسبانيا عند الحاجة بشأن أحداث سبتة

قال إعلام فرنسي إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبدى استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لإسبانيا عند الحاجة، على خلفية عبور مهاجرين غير نظاميين العبور بشكل غير قانوني من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وأوضح الإعلام نقلا عن مصادر في الإليزيه، أن ماكرون أصدر تعليماته لتعزيز الرقابة الحدودية مع إسبانيا.

وأضاف أن ماكرون أكد استعداد فرنسا لتقديم جميع أشكال الدعم الضرورية، بما في ذلك عبر وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس".

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الجمعة أن عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم دخلوا مدينة سبتة سباحة أو سيرا خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوز 49 ألف شخص.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته حشدت جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادثة.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.