مصر تتربع على عرش كرة السرعة في ختام البطولة العربية والأفريقية بالجزائر

اختُتمت منافسات البطولة العربية والبطولة الأفريقية لكرة السرعة، التي استضافتها الجزائر على مدار أسبوع، بمشاركة واسعة من المنتخبات والأندية العربية والأفريقية، في واحدة من أقوى النسخ التي شهدتها اللعبة على مستوى القارتين.

وشهدت مراسم الختام تتويج المنتخب المصري بطلاً للبطولة الأفريقية، بعدما فرض هيمنته الكاملة على مختلف المنافسات، وحصد النصيب الأكبر من الميداليات الذهبية في جميع مسابقات الناشئين والكبار، ليؤكد تفوقه القاري واستمراره على قمة كرة السرعة الأفريقية. وجاء المنتخب التونسي في المركز الثاني، ثم الجزائر، تلتها الكاميرون، بعد منافسات قوية اتسمت بالندية وارتفاع المستوى الفني.

وأقيمت مراسم التتويج في أجواء احتفالية كبيرة، بحضور القنصل المصري بالجزائر، وسفراء السودان والكاميرون والعراق وتونس، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية، وفي مقدمتهم المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، الذي قام بتسليم الكؤوس والميداليات للأبطال، مشيدًا بالنجاح التنظيمي الكبير الذي حققته الجزائر والمستوى الفني المتميز الذي شهدته البطولة.

وأكد المستشار عمرو حسين أن البطولة عكست التطور الكبير الذي تشهده كرة السرعة في القارتين العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أن المنافسات كشفت عن العديد من المواهب الواعدة، وهو ما يعزز من خطط الاتحادين العربي والأفريقي لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها خلال المرحلة المقبلة.

وعلى هامش البطولة، حظيت المنظومة التحكيمية بإشادة واسعة من رؤساء وأجهزة المنتخبات المشاركة، بعد نجاحها في إدارة جميع المنافسات بكفاءة وحيادية، دون تسجيل أي اعتراضات أو أزمات تحكيمية طوال أيام البطولة. وأثنت الوفود على الأداء المتميز للجنة الحكام برئاسة الكابتن أسامة فكري، رئيس لجنة الحكام بالبطولة، الذي قاد فريق الحكام باحترافية عالية، وأسهم في خروج المنافسات بأفضل صورة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة التحكيم في كرة السرعة على المستويين العربي والأفريقي.