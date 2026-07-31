بروس يرحل عن تدريب جنوب أفريقيا

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أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، رحيل المدرب البلجيكي هوجو بروس عن منصبه كمدرب للمنتخب، وذلك بانتهاء عقده.

وكان عقد بروس مع منتخب "الأولاد" ينتهي بنهاية الشهر الحالي، فيما نقلت "الشروق" تقارير سابقة أن الاتحاد نفى تقارير تفيد بأن هناك نية لتمديد التعاقد.

ووجه الحساب الرسمي للمنتخب عبر "إكس"، الشكر للمدير الفني على الفترة التي أمضاها في قيادة المنتخب والتي تقارب 5 سنوات.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد أنهى مشواره في بطولة كأس العالم الأخيرة 2026 بالخروج من دور الـ32 على يد أحد مضيفي البطولة منتخب كندا حيث خسر المنتخب الأفريقي بهدف دون رد.

ولم يحدد الاتحاد الجنوب أفريقي بعد، من سيخلف بروس في تدريب المنتخب، فيما كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق يعد من أبرز المرشحين للمهمة.